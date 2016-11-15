طرق دبي تطلق خطين جديدين للحافلات العامة مطلع الشهر الجاري

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات خطين جديدين للحافلات العامة في مطلع نوفمبر الجاري، وهما الخط (103) والخط (104)، وذلك بهدف إسعاد رواد النقل الجماعي من عشّاق وزوار القرية العالمية في دبي، وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة وخاصة الحافلات التي تعتبر أحد أعمدة منظومة المواصلات العامة في إمارة دبي، بالإضافة إلى المترو والترام ووسائل النقل البحري.

وقال محمد عبد الله آل علي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إن إطلاق خطين جديدين مطلع نوفمبر الجاري، يمثل استجابة سريعة لاحتياجات مستخدمي شبكة النقل الجماعي، وانسجاما مع تنامي الحركة الاقتصادية في إمارة دبي في ظل التطورات السريعة، التي تشهدها الدولة في جميع الميادين وعلى كافة الأصعدة.

وأوضح أن الخط (103) ينطلق، من محطة مترو الاتحاد إلى القرية العالمية مرورا بشارع الرباط، فيما ينطلق الخط الثاني (104(، من محطة الغبيبة إلى القرية العالمية مرورا بمحطة مترو الجافلية. ويمر الخطّان بعدد من المناطق الحيوية الأخرى في إمارة دبي، وأن المؤسسة أجرت تغييرات على أربعة خطوط أخرى عاملة في إمارة دبي وهي الخط (53) حيث طوّرته لينتهي عند الموقف في المدينة العالمية في الحي الفارسي (M013)، والخطّان (55) و(300) لينتهيا عند الموقف في المدينة العالمية في الحي الفارسي (M032) والخط الرابع هو (X23)، الذي طوّرته المؤسسة لينتهي عن الموقف في المدينة العالمية في الحي اليوناني (K12).

وأكد آل علي، حرص هيئة الطرق والمواصلات على توسيع وتطوير شبكة المواصلات العامة بما يتناسب والتوسع العمراني والنمو السكاني في إمارة دبي. وتعتبر خطوط الحافلات العامة واحدة من المبادرات الاستراتيجية والدعائم الأساسية لرفع نسبة الرحلات التي تتم عبر شبكة المواصلات العامة، وذلك من خلال جذب المزيد من الجمهور من شرائح المجتمع كافة لاستخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم اليومية، الأمر الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الحركة المرورية ونظافة البيئة، لأن زيادة مستخدمي وسائل النقل العامة سيقّلل من الازدحام المروري، ويحد من الحوادث ويرفع من مستوى السلامة المرورية، ويقلل إلى حد كبير نسب التلوث البيئي الذي تحدثه عوادم الأعداد الكبيرة من السيارات.