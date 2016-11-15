الأمم المتحدة: إنتاج الغذاء في سوريا تراجع إلى أدنى مستوياته

قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الغذاء فى سوريا تراجع إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مع حلول شتاء سادس عام على الحرب.

وأفادت دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” وبرنامج الأغذية العالمى بأن الكثير من المزارعين اضطروا لإهمال محاصيلهم بسبب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة.

وأضافت الوكالتان فى بيان مشترك أن إنتاج القمح انخفض من 3.4 مليون طن مترى فى المتوسط قبل نشوب الحرب المستمرة منذ خمس سنوات إلى 1.5 مليون هذا العام.

وذكرتت بتينا لوشر، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى خلال إيجاز صحفى فى جنيف انخفض إنتاج الغذاء فى سوريا إلى مستوى قياسي بسبب الاقتتال وانعدام الأمن وكذلك أحوال الطقس.