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وزير خارجية اليمن: تصريحات «كيري» حول وقف إطلاق النار لا نعلم عنها شيئًا

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وزير خارجية اليمن: تصريحات «كيري» حول وقف إطلاق النار لا نعلم عنها شيئًا وزير خارجية اليمن: تصريحات «كيري» حول وقف إطلاق النار لا نعلم عنها شيئًا

عبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمن – أرشيفية

أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن حكومة بلاده لا تعلم شيئًا عن تصريحات نظيره الأمريكي جون كيري حول الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار بالبلاد بحلول 17 نوفمبر

وقال المخلافي في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية أن التصريحات التي أدلى بها كيري جاءت بعد اجتماعات في مسقط لم تحضرها اليمنية.

وانتقد المخلافي تلك التصريحات قائلًا إن ” تصريح كيري مستغرب وفيه استهانة بتضحيات الشعب اليمني”  مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تريد تحقيق إنجاز قبل انتهاء ولايتها عبر اتفاق لا أساس له من الصحة.

وأكد المخلافي أن تصريحات كيري تمت خارج نطاق الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن جماعة الحوثي اليمنية والتحالف العسكري الذي تقوده اتفقا على وقف الأعمال القتالية باليمن اعتبارا من 17 نوفمبر من الشهر الجاري مشيرًا في تصريحات للصحفيين في الإمارات أن جميع أطراف الصراع اتفقت أيضا على العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية يمنية بحلول نهاية العام.

 

 

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