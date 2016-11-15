محافظ القليوبية يعلن التصدي لـ«مافيا»الأبرج المخالفة بمدينة بنها

أعلن عمرو عبد المنعم إبراهيم، محافظ القليوبية، الحرب على ما وصفه بمافيا البناء والأبراج المخالفة والكافيهات، حيث بدأ اليوم الثلاثاء وذلك أثناء جولة له لتفقد مدينة بنها والأبراج المخالفة بمنطقة الفلل بعد كوبري الفحص.

وشملت الجولة – أيضًا – التفتيش على المحلات التجارية الموجودة بتلك العمارات، والتي تعمل بدون تراخيص.

وأسفرت الجولة – وفقً للبيان الصادر اليوم -عن عدة قرارات رادعة لأصحاب تلك والأبراج والمحلات المخالفة، حيث أشرف المحافظ بنفسه على غلق تلك المحلات، وفصل التيار الكهربي عن تلك الأبراج، فضلًا عن عمل محاضر لأصحابها، ومتابعة تلك المخالفات بشكلٍ يومي حتى لا يتم توصيل المرافق لها.

ووجه المحافظ، شرطة المرافق بقطع كل المرافق المياه و الصرف الصحي والكهرباء عن تلك الأبراج.

وأغلق المحافظ عددًا من الكافاتيريات المخالفة، خصوصًا بعدما وجد العاملون بها يقومون بتقديم الشيشة للأطفال، مشددًا على أنه سيتخذ أقصى العقوبات عليهم لأنهم مخالفين، فضلًا عن تدميرهم الأطفال دون أي رحمة أو وازع من الضمير، مضيفًا أنه سيتابع يوميًا تلك المخالفات بنفسه حتي يتم اقتلاعها من جدورها.

وأضاف المحافظ، أنه لا تهاون في استعادة هيبة الدولة، والحفاظ على أملاك الدولة التي تُعد أمانة في أعناقنا وسيسألنا الله سبحانه وتعالي عليها، مؤكدًا أنه منذ أن جاء المحافظة وهمه الأول محاربة الفساد بشتى أشكاله وأنواعه، مشددًا أنه لا يوجد أحد فوق القانون مهما كان منصبه في الدولة”.