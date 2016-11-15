قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهمي «تسريبات الثانوية» واستمرار حبسهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبول الاستئناف المُقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل زوجة مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و شقيقتها، والدة مدير صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، بكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وقضت المحكمة – مجددًا – باستمرار حبس المتهمين 30 يومًا على ذمة التحقيقات، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة أحمد عبد العزيز، وبإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام قررت الاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل متهمي قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، بكفالة 10 آلاف جنيه.