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الليلة… مي فاروق تغني في ضيافة عمرو أديب

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الليلة… مي فاروق تغني في ضيافة عمرو أديب الليلة… مي فاروق تغني في ضيافة عمرو أديب

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي الكبير عمرو أديب اليوم ، في برنامجه “كل يوم” على شاشة ON.E ، فى تمام التاسعة والنصف مساءًً ، والذي يذاع بالتزامن على إذاعة نغم FM ، دكتور سعد الدين الهلالي فى الفقرة الأسبوعية “الفكر الدينى” والتى تتناول العديد من القضايا الإجتماعية الهامة .

وفى الفقرة الثانية يستضيف المطربة مي فاروق ، التى قدمت العديد من الأغانى الجميلة لعمالقة الفن العربي من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية ، بجانب العديد من الأغانى الخاصة بها ، والفقرة بعنوان ما يطلبه المشاهدون ، حيث تخصص الفقرة بالكامل للاستماع للمطربة مي فاروق والتى تشدو حسب ما يطلبه المشاهدون عبر المداخلات الهاتفية والسوشيال ميديا .

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