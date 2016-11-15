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طريقة تحضير صيصان البيض

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الثلاثاء 15-11-2016 02:00

العين تأكل قبل المعدة، مقولة شهيرة لاتهمليها بإعداد أطباق طفلك، واليوم نقدم لك طبق سيجعل طفلك يطلبه منك دائماً من إعداد الشيف نوفل العامري من فندق المشرق بعنوان صيصان البيض

المقادير:
• 3 بيضات مسلوقة.
• 3 مثلثات من الجبنة "جبنة مثلثات".
• حبة مقشرة من الجزر.
• فلفل أسود حب.

طريقة التحضير
1. اقسمي جزءاً من البيض، ثم أخرجي صفار البيض من البيضة باستخدام الملعقة لتحصلي على بياض بيض مجوف فارغ.
2. اخلطي صفار البيض في الخلاط الكهربائي مع الجبنة، ثم ضعي الخليط في كيس تحضير الكريمة.
3. قومي بحشي الخليط في أوعية البيض لتحصلي على شكل صوص.
4. قطعي الجزر على شكل منقار عصفور، واغرسيه برأس الصوص مكان الفم.
5. ضعي في رأس كل عصفور حبتين من الفلفل الأسود بدلاً من العينين.
(الكمية تكفي لـ3 أطفال)

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