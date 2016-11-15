ألعاب منزلية شتوية

مع برد الشتاء تصبح حركة الطفل مقيّدة خارج المنزل ليتوجه نحو التلفزيون والأجهزة الإلكترونية للتسلية كبديل الحركة. لذا نقترح عليك بعض الألعاب الشتوية المسلّية بدلا من ألعاب الفيديو ويقضي الجميع أوقاتا عائلية سعيدة:



- لعبة الأبنية: اجمعي وأطفالك مكعبات اللعب، قطع الجكسو والليغو، وحتى للعب الصغيرة، وليبدأ كل واحد ببناء بناية من قطع الألعاب. ولمزيد من المنافسة والتشجيع، ليكن الفوز للذي يبني أطول بناية.

- قطعة النقود المعدنية والكؤوس البلاستكية: وهي حيلة طريفة، آتي بثلاثة أقداح بلاستيكية متماثلة بالشكل واللون وغير شفافة، اقلبيهم وضعي تحت أحدها قطعة نقود معدنية أمام أطفالك، قومي بتحريك الأقداح وتغيير أماكنها بسعرة على الطاولة. توقفي ثم اطلبي من أطفالك أن يحزروا تحت أي قدح توجد القطعة المعدنية. ركزي كي لا تنسي تت أي قدح قطعة النقود.

- الجكسو المنزلي: اطلب من طفلك أن يرسم رسمة جميلة بتفاصيل وألوان على قطعة ورق مقوّى. قطّعي الرسمة بمقص حاد على شكل قطع جيكسو. اخلطيهم ثو أقضوا وقتاً ممتعاً بتشكيلها.

- لعبة التماثيل: وهذه من الألعاب الكلاسيكية. دعي أطفالك يختارون أغنية أو قطعة موسيقية يحبونها ثم اطلبي منهم أن يتحركوا ويقفزوا ويرقصوا على أنغامها إلى أن تتوثق الموسيقى فجأة. الفوز لمن يتمكن أن يحتفظ بنفس وضعه من دون أن يتحرك عند وقوف الموسيقى.

- الخط المستقيم: مدّي على الأرض حبلاً لديك أو حبل القفز لدى طفلك، المغامرة هي أن يمشي الطفل مستقيما على الحبل قدما تلو الأخرى بتوازن. لزيادة المغامرة، دعي طفلك يمشي من الأمام إلى الخلف.

- الاستغماية أو المخبأ: وهي من الألعاب الكلاسيكية جدا وستبث المرح والحركة في أرجاء المنزل.

- الكنز المخفي: فضول الطفل الدائم وحب المغامرة سيجعله يستمتع كثيرا بهذه اللعبة. قومي بإخفاء الجائزة في مكان ما في المنزل، ثم وزعي في أرجاء البيت بطاقات تكتبين في كل بطاقة عبارة تدل طفلك على جزء من الحل ليقوم بالبحث عن الدليل التالي، وهكذا إلى أن يجده.

- الطرد المتنقل: أيضا من الألعاب المعروفة، حيث يجلس الأطفال على شكل دائرة ويمسك أحدهم بمخدة صغيرة ناعمة، وعلى أنغام الموسيقى تتنقل المخدة من طفل إلى أخر إلى أن تقف الموسيقى. الطفل الذي يكون ممسكا بالمخدة عند توقف الموسيقى يخرج من اللعبة لتستمر مع البقية. وبالطبع الفوز لمن يبقى لآخر اللعبة.