الجيش السوري يهاجم مواقع لـ«داعش» وجبهة النصرة

أعلن مصدر عسكري سوري، بأن وحدة من الجيش دمرت 6 آليات لإرهابيي تنظيم داعش في منطقة بئر التنمية بريف السويداء الشرقي، وذلك تزامنا مع بدء العمليات العسكرية في ريفي حمص وإدلب، بعد سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي السوري ضد مواقع وتحركات المسلحين في خان العسل والمنصورة والراشدين 4 و5 بريف حلب الجنوبي الغربي وفي مسكنة في الريف الشرقي للمدينة وفقا لمصدر عسكري سوري .

وكان سلاح الجو السوري دمر أمس، تجمعات وأوكاراً لمسلحي ما يعرف بجيش الفتح في كفرناها والسكيبية والأتارب وكفر حلب وكفر داعل بريف حلب الغربي.

وفي ريف حمص الشمالي استهدفت وحدات من الجيش السوري مواقع وتحصينات لتنظيم جبهة النصرة في قريتي حوش الظواهرة وعز الدين، وأفاد مصدر عسكري بأن العمليات أسفرت عن تدمير مقرات و3 رشاشات ومقتل عدد من المسلحين، كما دمرت وحدات من الجيش مقرات وتجمعات للمسلحين على اتجاه تلبيسة في ريف حمص الشمالي.

وتتحصن في قرية عز الدين ،التي تتوسط مدن حمص وحماة وسلمية والرستن وعددًا من قرى وبلدات ريف حمص الشمالي، مجموعات مسلحة تابعة في معظمها لتنظيم جبهة النصرة.

أما في ريف اللاذقية الشمالي فقد أعلن مصدر عسكري رسمي القضاء على أكثر من 15 مسلحا من تنظيم جبهة النصرة، وأضاف بأن وحدات الجيش نفذت رمايات دقيقة على تحصينات المسلحين في محيط مزرعتي فلة والشماس أدت إلى تدمير مقر قيادة لمتزعميهم، وكانت وحدة من الجيش السوري قضت أمس على عدد من المسلحين ودمرت اليات مصفحة لهم في المرانة وقرفوص وكبانة ومحيط مزرعة الحياة في أقصى ريف اللاذقية الشمالي.

وفي ريف دمشق الجنوبي الغربي اكتشفت وحدة من الجيش شبكة من الأنفاق أنشأتها المجموعات المسلحة في بلدة المرانة شرق خان الشيح، وذكر مصدر عسكري أن طول شبكة الأنفاق يبلغ 700 متر في المنطقة الممتدة بين المرانة وخان الشيح.

ويتخذ تنظيم جبهة النصرة من بلدة خان الشيح ، منطلقا لشن هجماته على أوتستراد السلام الذي يربط ريف دمشق بريف القنيطرة وكان الجيش السوري قد أحكم الطوق على بلدة خان الشيخ بعد عمليات عسكرية واسعة نفذها قبل عدة أيام أسفرت عن سيطرته على مزارع خان الشيح وعدد من القرى المحيطة بها

إلى ذلك استهدف الطيران الحربي السوري عددا من تحصينات المسلحين في جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي، وأوضح مصدر عسكري أن الضربات الجوية كبدت المسلحين خسائر بالأفراد ودمرت لهم كمية من الأسلحة والذخيرة وآليات بعضها مزود برشاشات متنوعة.

وينتشر في ريف ادلب مسلحون من تنظيم جبهة النصرة الذي يعد الفصيل الرئيس فيما يسمى جيش الفتح إلى جانب حركة أحرار الشام وجند الاقصى .

جنوبا وفي درعا البلد تحديدا دمرت وحدات من الجيش السوري اليوم تحصينات ومحاور تحرك للمسلحين، ووفقا لمصدر عسكري فقد قضت على عدد من المسلحين في مخيم النازحين وحي الكرك غرب المخيم وجنوب شارع الأردن وغرب جامع بلال الحبشي.