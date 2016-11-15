«أبو الغيط» يناقش مع الملك سلمان التحديات التي تواجهها المنطقة

قام أمين عام جامعة الدول العربية، بزيارة إلى الرياض اليوم الثلاثاء، استقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن نايف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، أن المقابلة تناولت الوضع العربي العام، ودور الجامعة العربية في لم الشمل العربي، وكذلك التحديات التي تواجهها الدول العربية في المرحلة الحالية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص على الاستماع إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بدور المملكة وتقييمها للوضع، وكذلك ما يمكن أن تقوم به الجامعة العربية من تفعيل لدورها في مواجهة التحديات الراهنة، وفقًا للوكالة الألمانية.

وأوضح أن خادم الحرمين أكد للأمين العام على الدعم الكامل للمملكة لدوره ونشاطه منذ توليه مهام منصبه، مؤكداً على استمرار هذا الدعم بغية استعادة دور أكثر فعالية للجامعة في مختلف مجالات العمل العربي المشترك.

أوضح المتحدث أن الأمين العام أكد لخادم الحرمين على تقديره الكامل للدور الذي تلعبه المملكة في المنظومة العربية، وامتنانه للدعم الذي عبر عنه خادم الحرمين لشخصه ولعمل الجامعة.