وقف سير قضية «حرق حي الوراق» لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، وقف سير دعوى محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة حرق مبنى حي الوراق”.

وجاء قرار التأجيل، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عضوية المستشارين محمد محمد النجدي، عبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عبد الخالق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين – عددهم 3 متهمين – عدة تهم منها:” الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، الإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا – عمدًا – في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن، طلقات بدون ترخيص، وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص”.

بدأت الواقعة عند مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015، حين اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحي مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، حيث قاموا بزرع قنبلة استعدادًا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلًا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة، وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد.