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تأجيل محاكمة 13متهمًا بالاحتكار في قطاع توزيع الأدوية لـ27 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 13متهمًا بالاحتكار في قطاع توزيع الأدوية لـ27 ديسمبر تأجيل محاكمة 13متهمًا بالاحتكار في قطاع توزيع الأدوية لـ27 ديسمبر

تعبيرية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 13 متهمًا في قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية، والمتهم فيها عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية لجلسة 27 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، للإطلاع على المستندات، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشف الدكتور محمد عبد الله، المدعي بالحق بالمدني، عن أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات، وهم:” ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، وشركة المتحدة للصيادلة”.

وينص الاتفاق السالف، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقًا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلاتوجد أي مميزات خصم لصالحه.

 

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