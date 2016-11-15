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شرم الشيخ تستضيف المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات اليوروأسيوية

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شرم الشيخ تستضيف المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات اليوروأسيوية شرم الشيخ تستضيف المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات اليوروأسيوية

البورصة المصرية – أرشيفية

تستضيف البورصة المصرية غدًا المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات اليوروأسيوية في مدينة شرم الشيخ، بحضور ما يزيد عن 25 رئيس بورصة أوروبية وأسيوية وعربية، وذلك على مدى يومين.

وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن قرار استضافة البورصة لاجتماعات الاتحاد السنوية هو تأكيد على استعادة البورصة المصرية لمكانتها الإقليمية كسوق رائد على مستوى الأسواق الناشئة، مؤكدًا، أن رئاسة البورصة المصرية للاتحاد ركزت على آليات خلق جبهة للدفاع عن مصالح أسواق الناشئة وتدعيم مكانتها على المستوى الدولي.

 

وأوضح عمران أن اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد سوف يدرس سبل إعادة هيكلة الاتحاد للتغلب على المصاعب التى واجهته خلال السنوات الأخيرة واستعادة دوره في دعم البورصات الاعضاء, بالإضافة إلى وضع استراتيجيات التى من شأنها زيادة الاستثمارات الواردة إلى الاتحاد, بجانب دعم البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق الاعضاء وتحقيق قدر من التوافق فيما بينها لمواكبة المعايير الدولية.

وتتولى البورصة المصرية رئاسة الاتحاد منذ عام 2014, حيث تم انتخابها للمرة الأولى كرئيس للاتحاد بعد ما يقرب من 20 عاما، من سيطرة بورصة اسطنبول على رئاسة الاتحاد.

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