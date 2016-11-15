«النقض» تنظر طعن المتهمين بمحاولة قتل «مرتضى منصور» 28 يناير المقبل

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الثلاثاء، جلسة 28 يناير المقبل، لنظر الطعن على الحكم الصادر في قضية الشروع في قتل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد 7 شباب من المتهمين المنتمين لـرابطة مشجعي نادي الزمالك “الوايت نايتس”، وذلك في القضية رقم 15138 لسنة 2014 جنايات العجوزة.

وتضم قائمة الطاعنين – حسبما أفاد مراسلنا – كل من:” أحمد عبد العال أحمد – وشهرته “كباكا”، سليمان محمد عبد المنعم، عمرو عمارة محمد، أحمد علي محمد – بيبسي، أحمد ماضي سلامة، سعودي عبد العزيزد وياسر سيد عبد الحافظ – وشهرته “بوجو”.