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«النقض» تنظر طعن المتهمين بمحاولة قتل «مرتضى منصور» 28 يناير المقبل

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«النقض» تنظر طعن المتهمين بمحاولة قتل «مرتضى منصور» 28 يناير المقبل «النقض» تنظر طعن المتهمين بمحاولة قتل «مرتضى منصور» 28 يناير المقبل

المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك – أرشيفية

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الثلاثاء، جلسة 28 يناير المقبل، لنظر الطعن على الحكم الصادر في قضية الشروع في قتل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد 7 شباب من المتهمين المنتمين لـرابطة مشجعي نادي الزمالك “الوايت نايتس”، وذلك في القضية رقم 15138 لسنة 2014 جنايات العجوزة.

وتضم قائمة الطاعنين – حسبما أفاد مراسلنا – كل من:” أحمد عبد العال أحمد – وشهرته “كباكا”، سليمان محمد عبد المنعم، عمرو عمارة محمد، أحمد علي محمد – بيبسي، أحمد ماضي سلامة، سعودي عبد العزيزد وياسر سيد عبد الحافظ – وشهرته “بوجو”.

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