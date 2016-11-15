المتحدث العسكري: 7 مراكز متخصصة لعلاج شباب التجنيد من فيرس «سي»

أخدت القوات المسلحة على عاتقها المشاركة فى البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات من خلال علاج شباب التجنيد والشباب المتقدمين للتطوع أو الإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية ممن يكتشف إصابتهم بالمرض، خلال مراحل الإنتقاء والكشف الطبى، بحيث يتم الاكتشاف المبكر للمرض فى مراحله الأولية، مما يساهم فى سرعة الشفاء، ويقلل من تأثيره على الصحة العامة للشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مصر المستقبل .

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، في بيان صادر عنه الثلاثاء، إن مشاركة القوات المسلحة في البرنامج القومي لمكافحة الفيروسات يأتي فى إطار جهود الدولة وخطتها الطموحة للقضاء على مرض الإلتهاب الكبدى الوبائى “فيروس سى”، وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقضاء نهائيًا على “فيروس سى”.

فيما كشف اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن قيام القوات المسلحة بإنشاء 7 مراكز متخصصة لعلاج الشباب المصابين بالفيروس طبقًا لنسب التوزيع الجغرافى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال حصر الحالات المشتبه بإصابتها من شباب التجنيد داخل مناطق التجنيد والتعبئة وعمل التحاليل اللازمة بمعامل القوات المسلحة، وعمل كارت متابعة للتردد على مركز علاج ” فيروس سى ” التابع له، مع إنشاء قاعدة بيانات للمرضى من شباب التجنيد وإدراجهم ضمن قاعدة بيانات الهيئة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية .

وأوضح أبو حطب أنه تم إنشاء المراكز السبع بكل من مستشفيات “حميات القوات المسلحة بألماظة، القوات المسلحة بالإسماعيلية، كفر الشيخ العسكرى، المنصورة العسكرى، بنى سويف العسكرى، سوهاج العسكرى، العيادة الخارجية بالزقازيق”، وذلك طبقاً للتوزيع الديموجرافى وكثافة المصابين، وطبقًا لأقرب مستشفى عسكرى فى نطاق إقامتهم .

وأضاف : “تشتمل تلك المراكز على عيادة للكشف يتوفر بها إستشاريين للجهاز الهضمى والكبد، ومعمل مجهز بأحدث الأجهزة لإجراء التحاليل اللازمة، ومركز للأشعة يضم جهاز موجات صوتية وجهاز فيبرو سكان، إضافة إلى بعض الأجهزة المكملة مثل جهاز فحص قاع العين ومناظير الجهاز الهضمى، والصيدلية التى يتوافر بها كافة الأدوية اللازمة لعلاج فيروس سى” .

وأوضح مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة أنه وفقاً للبروتوكول العلاجى المقرر لكل حالة يتم صرف العلاج شهريًا من المركز التابع له، ويتابع بالتحاليل والأشعة منذ بدء العلاج حتى تمام الشفاء، ويمنح الشاب شهادة لم يصبه الدور بعد مرور (3) سنوات من تاريخ وضعه تحت الطلب .

وتعد مستشفى حميات القوات المسلحة إحدى وحدات المنظومة العلاجية فى القوات المسلحة، واختيارها ضمن منظومة علاج شباب التجنيد، حيث أكد مدير مستشفى حميات القوات المسلحة أن مرض فيروس سى كان أحد المشاكل الكبيرة فى مصر وليس له أعراض مبكرة وتظهر أعراضه ومضاعفاته فى مرحلة متأخرة .

وأشار أبو حطب إلى أن مستشفى حميات القوات المسلحة مخصصة لإستقبال المجندين الجدد المصابين بمنطقتى تجنيد القاهرة والجيزة، موضحاً أن الإجراءات تبدأ بإستقبال الشاب وتوقيع الكشف الطبى وخضوعه للتحاليل والفحوصات اللازمة، والتأكد من أن الشاب المصاب ليس لديه إشتراك فى التأمين الصحى حتى لايحدث إزدواج فى صرف العلاج، لافتا إلى أنه يتم عرض المصاب على لجنة من الإستشاريين لمراجعة التحاليل والأشعات، وتفحص المريض وتقرر البروتوكول العلاجى له، ثم تأتى مرحلة صرف العلاج والمتابعة الشهرية للتأكد من تمام شفاء الحالة أو تطور الحالة .

وأوضح أن المنظومة العلاجية مجانية للمصاب وكل ما يقوم بدفعه رسم رمزى يقدر ب (8) جنية فقط لاغير تخصص كعائد لتنمية الخدمة الطبية بوزارة الصحة على مستوى الدولة ، علماً بأن سعر الجرعة الواحدة من البروتوكول العلاجى يصل إلى (1200) جنية خارج هذه المنظومة .

من جانبه قال قائد مستشفى بنى سويف العسكرى، إن المستشفى يستقبل الشباب غير اللائقين طبياً للتجنيد بسبب إصابتهم بفيروس سى، وبرغم عدم تبعيتهم للمؤسسة العسكرية إلا أن القيادة العامة للقوات المسلحة صدقت على إستقبالهم بالمستشفى والكشف عليهم وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة وتشكيل لجنة ثلاثية لاتخاذ قرار العلاج بناء على نتائج التحاليل، ومتابعة حالاتهم فى جميع مراحلها حتى يتم شفائهم بالمجان .

وأوضح، أن المستشفى يستقبل حالات الإصابة بين شباب المجندين فى منطقة شمال الصعيد وأنه لا توجد قوائم إنتظار بالمستشفى ، مؤكداً أن نسبة الشفاء للحالات التى تم علاجها بلغت ١٠٠٪ .

من جانبه، أضاف أحد إستشارى الباطنة بالمستشفى، أن إجراءات علاج الشباب المصاب تبدأ بتسجيلهم والكشف عليهم فى العيادات وعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لكشف نسبة نشاط الفيروس الـ “pcr” ، ثم يتم بعد ذلك عمل خطة العلاج اللازمة ، ويتم إجراء تحاليل جديدة للشباب الخاضعين للعلاج شهرياً لإستبيان مدى إستجابتهم للعلاج .

أما مستشفى سوهاج العسكرى فتخدم 7 محافظات بوسط وجنوب الصعيد لحل مشكلة السفر للقاهرة حيث تنفذ مبادرة علاج الشباب المتقدمين للخدمة العسكرية وتم إكتشاف إصابتهم بفيروس ” C ” مجاناً داخل هذا الصرح الطبى المشهود له بالإنضباط وتوافر الأجهزة الطبية الحديثة.

وقال مدير المستشفى، إن خدمات العلاج المقدمة للشباب المتقدم للخدمة العسكرية، وتم إكتشاف إصابته بفيروس ” C ” يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، ويبدأ بوصول الشاب بخطاب من منطقة تجنيده، ثم يتم عمل تحليل (PCR) ونقوم بإجراء التحاليل الشاملة بالمستشفى، والعرض على لجنة ثلاثية تقرر العلاج على حسب كل حالة والمتابعة المستمرة حتى الشفاء .

كما أوضح أخصائيو نظم المعلومات والأشعة والتحاليل العاملين على المنظومة داخل المستشفى أن بداية مراحل العلاج تبدأ بكارت تحويل من منطقة تجنيد أسيوط إلينا، حيث تخدم المستشفى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسوان ويتم تسجيل بيانات الشخص وسحب العينة وإرسالها لمعمل المستشفى والمجهز على أعلى مستوى ووجود أطباء متخصصين ذو خبرة متميزة وخلال نصف ساعة تكون نتائج التحليل جاهزة لتقديمها للطبيب، أما قسم الأشعة يتميز بوجود فريق عمل يقدم الخدمة للمريض بكل دقة و تحديد مدى تأثير الفيروس على الكبد والطحال وعمل تقرير بذلك خلال (15) دقيقة، ويتم العلاج خلال (3) شهور، وفى كل مرة يتم الاتصال بالمريض لتذكيره بميعاد استلام العلاج وإستقباله فى حالة ظهور أى أعراض جانبية، أو الشعور بأى شكوى مرضية .

وتحدث عدد من شباب التجنيد الجدد المصابين عن تجربتهم فى العلاج عن طريق مستشفى حميات القوات المسلحة فيقول محمود رمضان عبد الحميد مجند تابع لمنطقة الجيزة إنه عندما تم توقيع الكشف الطبى عليه وذلك ضمن إجراءات التجنيد اكتشف أنه مصاب بفيروس سى فتم إعطاءه كارت متابعة لمستشفى حميات القوات المسلحة، وقام بدفع رسم قيمته 8 جنيهات فقط لاغير، واستلم جرعتين وهو مستمر فى العلاج، معربًا عن شكره للقوات المسلحة على جهودها وعلى الرعاية الطبية التى تقدمها لهم .

أما السيد محمد حسن والذى اكتشف عن طريق الصدفة قبل تقدمه إلى منطقة التجنيد أنه مصاب بالفيروس وذلك أثناء تبرعه بالدم، فقام بإبلاغ المسئولين فى منطقة التجنيد، وتم توقيع الكشف الطبى عليه، واتخاذ اللازم فتم إعطاءه كارت متابعة، وتم صرف العلاج له، ومنحه شهادة تأجيل لمدة (3) سنين حتى يشفى .

فيما قال محمد جمال سعيد مجند، إنه مصاب بفيروس سى، وعند الكشف عليه فى منطقة التجنيد تبين أنه مصاب، فتم تحويله إلى مستشفى الحميات، وقاموا بصرف العلاج له 3 مرات .

وأعرب المجندون عن خالص شكرهم للقوات المسلحة وعلى جهودها فى المساهمة الفعالة فى علاج مرض فيروس سى مؤكدين أن الرعاية الطبية تتم على اكمل وجه لإتمام الشفاء بأذن الله .

ومن جانبهم، أعرب شباب التجنيد الذين تم علاجهم داخل مستشفى بنى سويف العسكرى عن فرحتهم الشديدة، وقدموا الشكر إلى القوات المسلحة التى سارعت إلى علاجهم قبل تفشى الفيروس أو نقله إلى محيطهم من ذويهم وأصدقائهم.

وقال أحمد محمد فارس – من مركز العدوة محافظة المنيا – أحد الشباب الذين تم علاجهم ، إنه إكتشف إصابته أثناء تقدمه للتجنيد، “ونتيجة لذلك لم ألتحق بالتجنيد وخرجت غير لائق طبياً، وعندما أبلغونى فى إدارة التجنيد بأن أتوجه إلى مستنشفى بنى سويف العسكرى لتلقى العلاج فرحت أنا وأسرتى لأنى أعمل مزارعاً فى الأرض مع أشقائى “، ورجح إصابته بالفيروس من خلال إستخدام أدوات ” حلاق القرية “.

وأضاف الشاب أحمد ناجى محمد – من محافظة بنى سويف – أنه عندما علم بإصابته بالفيروس أثناء الكشف الطبى بمنطقة التجنيد شعر بالحزن ، ليس لأنه مصاب بالفيروس ، ولكن لأنه لم يستطيع الإلتحاق بصفوف القوات المسلحة قائلا : “جيشنا رجالة وكان نفسى أكون واحد منهم”.

وقال ابراهيم رضوان من ( محافظة قنا ) و عثمان حمدى من ( محافظة الأقصر ) أن رحلة علاجهما بدأت عندما ذهبا لتقديم أوراقهما للإلتحاق بالخدمة العسكرية وتم إكتشاف إصابتهما بفيروس ،” c ” وأنهما جاءا إلى هنا، وتم تحويلهما لمعامل التحاليل المركزية بالقاهرة لإجراء التحاليل اللازمة ثم عودتهما لإستكمال إجراءات استخراج أوراق العلاج على نفقة الدولة، وكل ذلك دون مطالبتنا بأى مبالغ مالية مع تقديم خدمة طبية متميزة حتى وصلنا لمرحلة العلاج، ونتابع حاليًا مع الطبيب المعالج، وأسعدنا كثيرًا قرار العلاج بمستشفى سوهاج العسكرى، وذلك لقرب المسافة بدلاً من الساعات الطويلة للسفر للعلاج بالقاهرة .