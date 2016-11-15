أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل متهمي «خلية الجيزة الإرهابية» لجلسة 17 ديسمبر

Google+ Print
تأجيل متهمي «خلية الجيزة الإرهابية» لجلسة 17 ديسمبر تأجيل متهمي «خلية الجيزة الإرهابية» لجلسة 17 ديسمبر

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية ألشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 26 متهمًا بقضية خلية الجيزة الإرهابية، منهم (21) متهما محبوسًا على ذمة القضية، و5 هاربين، لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال مرافعة الدفاع، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عضوية المستشارين محمد محمد النجدي، عبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عبد الخالق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس .
> وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين تهم” تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية، إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات، ألعاب نارية، مهمات وأدوات ومقرات تنظيمية، فضلًا عن المشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “الشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي، تخريب سيارة شرطة، سرقة أسلحة ميري، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا