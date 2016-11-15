تأجيل متهمي «خلية الجيزة الإرهابية» لجلسة 17 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية ألشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 26 متهمًا بقضية خلية الجيزة الإرهابية، منهم (21) متهما محبوسًا على ذمة القضية، و5 هاربين، لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال مرافعة الدفاع، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عضوية المستشارين محمد محمد النجدي، عبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عبد الخالق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس .

> وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين تهم” تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية، إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات، ألعاب نارية، مهمات وأدوات ومقرات تنظيمية، فضلًا عن المشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “الشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي، تخريب سيارة شرطة، سرقة أسلحة ميري، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT”.