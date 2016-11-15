الأمين العام للبرلمان يعتذر لعلاء عبد المنعم بعد اتهامه بالتزوير

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتهاء أزمة النائب علاء عبد المنعم، بشأن سحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم منه من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واستمرار المشروع باللجنة وعدم إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى.

وقال عبد العال موجها حديثه للنائب علاء عبد المنعم: “انت نائب محترم وملتزم وأداؤك البرلمانى معروف داخل القاعة وخارجها ونحن نعلم ذلك، انت تعلم أنه حدث خطأ وفعلا اتخذت إجراء والأمين أرسل لك كتابا واعتذر لك كتابة عن هذا الخطأ غير المقصود، وهناك فرق كبير بين عدد توقيع الأعضاء وسحب المشروع.

وتابع عبد العال: الأعضاء لم يقولوا أنك زورت توقيعاتهم، ولكن بعضهم طلب سحب توقيعه، حاشا وكلا أن ينسب لك هذا الاتهام، وأول ما نما إلى علمى ما حدث اتخذت إجراء بأن يرسل لك الأمين العام خطابا يعتذر فيه ويوضح الموقف، وهناك فرق بين عدم التوقيع أصلا وسحب بعض الأعضاء توقيعهم وسحب بعض الأعضاء توقيعهم.. وتم اتخاذ اللازم والاعتذار إليك كتابة من الأمين العام، ولك كل التقدير والاحترام وأنا شخصيا أحب الاستماع إلى أرائك ووجهات نظرك.

ووجه “عبد العال” الشكر للنائب علاء عبد المنعم خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لتقبله الاعتذار.