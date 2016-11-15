كيرى: السعوديون والحوثيون اتفقوا على هدنة بدءًا من الخميس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري أن السعوديين والحوثيين اتفقوا على وقف إطلاق النار في اليمن بدءًا من الخميس المقبل 17 نوفمبر الجاري.

وقال كيري، في تصريحات للصحفيين فى ختام زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، إن “الأطراف اليمنية اتفقت على تشكيل حكومة وحدة قبل نهاية العام الحالي”.

وأجرى جون كيري أمس محادثات مع سلطان عمان قابوس بن سعيد في مسقط تناولت قضايا عديدة أبرزها الأزمة اليمينة، ورحب الطرفان بخريطة الطريق للسلام التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التي رفضها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.