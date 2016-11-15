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تعرف علي نصيحة "فيليكس" لمواطنه "أنطوي"

  • رياضة
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تعرف علي نصيحة "فيليكس" لمواطنه "أنطوي" تعرف علي نصيحة "فيليكس" لمواطنه "أنطوي"

نورهان فايد

نصح الغاني أحمد فيليكس لاعب الأهلي السابق، مواطنه جون أنطوي بالبقاء في الأهلي وعدم الرحيل، خلال حديث جمع الطرفين اليوم الثلاثاء خلال زيارة الأول لمقر النادي بالجزيرة.

وطالب فيليكس، مهاجم الأهلي بالصبر، وأكد له أن رحيله عن الفريق سيكون خطأ كبير.

وأوضح فيليكس لمهاجم الأهلي، أنه مهاجم قوي ويحتاج للانسجام فقط مع العناصر الموجودة حاليًا في الأهلي، وطالبه باستغلال الفرصة جيدًا.

وكان فيليكس قد زار مقر النادي الأهلي بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء، وحضر مران الفريق الأحمر الصباحي، وقام بمصافحة اللاعبين والجهاز الفني، واستعادة الذكريات مع نجوم القلعة الحمراء خاصة أحمد أيوب وسيد عبدالحفيظ.

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