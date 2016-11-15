فيفا تعلن قائمة الحكام الدوليين

أعلن رئيس لجنة الحكام الرئيسية رضا البلتاجي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتمد قائمة الحكام الدوليين لعام 2017 والتي جاءت على النحو التالي :حكام الساحة، جهاد جريشة، ابراهيم نور الدين، محمود البنا، محمد معروف، محمود بسيوني، محمد الحنفي، وأمين عمر، حسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط.

وجاءت قائمة الحكام المساعدين:أيمن دجيش، تحسين السادات، أحمد حسام طه، محمود أبوالرجال، ضياء السكران، سمير جمال، أحمد توفيق طلب.

وفي قائمة حكام الكرة الخماسية ” الصالات “:محمد حسن يوسف,محمد حسن خليل,وليد عبد الرازق, طارق سامي.

وجاء حكام الكرة الشاطئية علي النحو التالي: وائل مصطفى، هاني العراقي، محمد عبد المجيد، أحمد نوفل.

وفي قائمة محكمات الساحة: نعمه رشاد، شاهندة المغربي، والمحكمات المساعدات:منى عطا الله، هنادي حسن، بوسي محمد، سهام فؤاد، جمالات أحمد.

وفي قائمة محكمات كرة الصالات:حنان حسن، منى عبد الحميد، هبة محمد رزق.