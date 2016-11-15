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«متروبوليتان» تتعاقد مع مجموعة «مؤمن» لإعادة هيكلة إحدي شركاتها

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«متروبوليتان» تتعاقد مع مجموعة «مؤمن» لإعادة هيكلة إحدي شركاتها «متروبوليتان» تتعاقد مع مجموعة «مؤمن» لإعادة هيكلة إحدي شركاتها

الدكتور خالد نجاتي رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان للاستشارات

وقعت «متروبوليتان للاستشارات»  ”ش.م.م”، تعاقدًا مع الشركة المتحدة للتوزيع والتوريدات، التابعة لمجموعة «مؤمن للصناعات الغذائية»، المالكة لمطاعم «مؤمن»، و«بيتزا كينج» و«بلانيت أفريكا»، ومصنع «ثري شيفز»، للمواد الغذائية.

وقال الدكتور خالد نجاتي، رئيس مجلس إدارة «متروبوليتان مصر للاستشارات»، “إن التعاقد يهدف إلي استحواذ أحد المستثمرين الكلي أو الجزئي، علي أسهم شركة المتحدة للتوزيع والتوريدات، لضخ رأس مال عامل، وإعادة هيكلة المجموعة بالكامل .

وأضاف  نجاتي، أن «متروبوليتان»، بدورها كمستشار ائتماني، خاطبت العديد من المستثمرين في دول الكويت، والإمارات، والمملكة المتحدة، وأيضًا عن طريق مكتب الشركة بجنوب إفريقيا.

وأكد نجاتي، إن الشركة تقوم الآن بتجهيز الملف الذي يحتوي علي كافة البيانات المطلوبة، لعرضه علي هؤلاء المستثمرين لمراجعته وإبداء الرأي، إذا كان الاستحواذ سيكون كليًا أو جزئيًا.

وأوضح نجاتي، أن التعاقد تم بداية شهر نوفمبر، وتوقع أن يتم الموافقة من أحد المستثمرين للاستحواذ علي أسهم الشركة بالكامل قبل نهاية العام، مرجحًا أن يكون المستثمر الأقرب من “جنوب إفريقيا”، حيث سيتم نقل الأسهم من خلال الوسائل القانونية المعروفة.

والجدير بالذكر، أن شركة المتحدة للتوزيع والتوريدات، هي شركة مساهمة مصرية، أسستها مجموعة «مؤمن»، منذ سنوات، وتبلغ القيمة الاستثمارية للشركة، بما تملكه من أصول، مايتعدي المليار جنيه تقريبًا، وتعمل في توريد وتوزيع المواد الغذائية الخاصة بالمطاعم، سواء لمطاعم «مؤمن» أو للمطاعم الأخري.

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