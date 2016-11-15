حبس رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الدستور ٣ أشهر لنشر أخبار كاذبة

مراسل «ONA»:

قضت الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الثلاثاء، بحبس كل من “رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، وحسين محمود صحفي بالجريدة”، بالسجن 3 أشهر، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية.

صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة، ومعتز صديق، وسكرتارية محمد سيد. وتعود تفاصيل القضية الي قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، وذلك بعد نشرها أخبارا كاذبة عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل “عودة بطش الداخلية..وإهدار كرامة المواطنين”، وعنوان آخر ” انهيار جهاز أخلاقيًا وأمنيا”.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين بالقضية التي تحمل رقم 5297 لعام 2015، عدة تهم اهمها اشتراك المتهم الأول والثانى، بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية .