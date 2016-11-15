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رفض التماس «لكح» بإلزامة بدفع ٢٩مليون جنيه لبنك مصر

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رفض التماس «لكح» بإلزامة بدفع ٢٩مليون جنيه لبنك مصر رفض التماس «لكح» بإلزامة بدفع ٢٩مليون جنيه لبنك مصر

رامى لكح

 

قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، برئاسة المستشار فتحى عزت، وسكرتارية كريم صابر، رفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال رامي لكح، حول إلزامه بدفع قيمة السند الذي تحصل عليه من بنك ، وقدره 29 مليون جنيه.

وتعود تفاصيل الدعوى، إلى تقدم بنك مصر بدعوى ضد رجل الأعمال رامى لكح، لعدم سداد قيمة السند الذى تحصل عليه من البنك، ويبلغ قدره 29 مليون جنيه، بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11%، حيث كان من المقرر أن يقوم بسداد المستحقات فى شهر يوليو من العام الماضى، واضطر البنك للجوء إلى القضاء بعد أن فشل فى استرداد قيمة السند من المدعى عليه.

 

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