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وقفة احتجاجية للمحامين.. وأعضاء النقابة يهددون بالتصعيد ضد «عاشور»

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المراسل عمر جمال:

نظم عشرات من المحامين، فاعلية احتجاجية داخل نقابة المحامين، ظهر اليوم الثلاثاء، اعتراضًا على الشروط وضوابط القيد التي أعلنتها النقابة السبت الماضي.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب بسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية، وهي جمع التوقيعات لتوكيل أحد المحامين لتقديم شكوى للقضاء الإداري ضد النقيب في حال استمرار تجاهله لمطالبهم.
> وكانت نقابة المحامين، قد اعلنت السبت الماضي شروط وضوابط القيد بالنقابة، حرصًا منها على ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالاً فعليًا.

 

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