«الاستثمار»: تأسيس 1067 شركة برأسمال 1.7 مليار جنيه وتوفير 5105 فرصة عمل

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت 1067 شركة، بإجمالي استثمارات 1.7 مليار جنيه، وتوفر 5105 فرصه عمل.

وجاء ذلك في التقرير الدوري الذي تصدره الهيئة عن تأسيس الشركات، حيث جاءت في المرتبة الأولي عدد 550 شركة تأسست وفقًا لقانون رقم 159 لسنة 1981، بنسبة 51.5 %، وفي المرتبة الثانية عدد 517 شركة، تأسست وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بنسبة 48.5 %.

وينقسم رأسمال هذه الشركات، إلي رأسمال مصري، ويقدر 1.5 مليارجنيه، و يمثل 88 % من إجمالي رأس المال، و رأسمال عربي ويقدر بـ 176.5 مليون جنيه، ويمثل 10.3 % من إجمالي رأس المال، ورأسمال أجنبي ويقدر بـ 28.5مليون جنيه، يمثل 1.7 % من إجمالي رأس المال.

وبلغ عدد الشركات متعددة النشاط، وفقًا للتوزيع القطاعى، 482 شركة بنسبة 45.2 %، من إجمالي الشركات المؤسسة، أما الشركات ذات النشاط الخدمي، فبلغ عددها 295 شركة، بنسبة 27.6 %، وعدد الشركات ذات النشاط الصناعي، 157 شركة بنسبة 14.7 %، من إجمالي عدد الشركات المؤسسة، وشركات ذات النشاط الإنشائي، بلغ عددها 61 شركة بنسبة 5.7 %، بالإضافة إلى 46 شركة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة 4.3 %، وفى النشاط الزراعى، عدد 13 شركة، بنسبة 1.2 %، و 13 شركة فقط فى النشاط السياحي، بنسبة 1.2 % .

وتعمل 1030 شركة، في جميع أنحاء الجمهورية بنسبة 96.5 %، من عدد الشركات المؤسسة، خلال هذا الشهر، برأسمال يبلغ 1.6مليارجنيه، بينما 37 شركة تعمل في أقاليم محددة، بنسبة 3.5 %، من إجمالي عدد الشركات المؤسسة، برأسمال 36.6مليون جنيه، موزعة على 9 شركات بإقليم الصعيد وجنوب الوادي، بنسبة 24.3 %، وبرأسمال 17.3 مليون جنيه، و 15 شركة بإقليم شرق الدلتا، بنسبة 40.5 %، برأسمال 8.2مليون جنيه، و 6 شركة بإقليم القاهرة الكبرى، بنسبة 16.2 %، برأسمال 585 ألف جنيه، و3 شركات بإقليم القناة وشبة جزيرة سيناء، بنسبة 8.1 %، برأسمال 9.1 مليون جنيه، و 4 شركات أخرى بإقليم غرب الدلتا، بنسبة 10.8 %، برأسمال 1.3مليون جنيه.