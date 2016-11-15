صور| رفع كوبري أبو سنة بقليوب لتجنب الاصطدام بالشاحنات

أعلن اللواء ألبير ألفونس، رئيس مدينة قليوب، استمرار صيانة كوبري «أبو سنة» بعد أن صدمته سيارة بترول، فجر اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الكوبري 40 سم لتجنب الاصطدام خاصة أنها ليست الواقعة الأولى.

وقال ”ألفونس” في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المدينة واجهت نفس المشكلة في كوبري أبو جمعة، الذي كان يتعرض للاصطدام أيضًا من قبل الشاحنات الكوبري وبرفعه تم حل الأزمة.

وأضاف رئيس مدينة قليوب، أن عمليات الإصلاح والرفع لكوبري أبو سنة لن تؤثر فى حركة السير على طريق “القاهرة – الإسكندرية” الزراعي بشكل كبير حيث سيتم تجنب الإصلاح في أوقات الذروة.