خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض، الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له .

وقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية – في بداية اللقاء – التعازي لخادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله له المغفرة والرضوان .

من جانبه، أكد خادم الحرمين الشريفين – خلال اللقاء – أهمية دور الجامعة العربية وجهودها في الدفاع عن القضايا التي تهم العالم العربي.

حضر اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد وصل إلى الرياض – أمس – في زيارة للمملكة تستغرق يومين .

أ ش أ