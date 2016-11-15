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خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

الملك سلمان بن عبد العزيز والسفير أحمد أبو الغيط

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض، الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له .

وقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية – في بداية اللقاء – التعازي لخادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله له المغفرة والرضوان .

من جانبه، أكد خادم الحرمين الشريفين – خلال اللقاء – أهمية دور الجامعة العربية وجهودها في الدفاع عن القضايا التي تهم العالم العربي.

حضر اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد وصل إلى الرياض – أمس – في زيارة للمملكة تستغرق يومين .

أ ش أ

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