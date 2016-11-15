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الأهلي يتلقى دعوة للمشاركة في دورة ودية بالبحرين

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الأهلي يتلقى دعوة للمشاركة في دورة ودية بالبحرين الأهلي يتلقى دعوة للمشاركة في دورة ودية بالبحرين

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالإهلى

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي تلقى دعوة من فريق المحرق البحريني، للمشاركة في دورة ودية خلال الفترة من 5 إلى 14 يناير من العام المقبل.
> وأوضح عبد الحفيظ، أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري، لم يتخذ القرار النهائي بعد في الأمر، مشيرا إلى أن الجهاز سيناقش العرض خلال الأيام المقبلة.
> وأكد مدير الكرة أن الفريق يركز حاليا في مواجهاته المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز، والتي تبدأ بلقاء الإنتاج الحربي، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة التاسعة.

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