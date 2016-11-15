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روسيا تعلن بدء عملية عسكرية واسعة في ريفي حمص وإدلب

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روسيا تعلن بدء عملية عسكرية واسعة في ريفي حمص وإدلب روسيا تعلن بدء عملية عسكرية واسعة في ريفي حمص وإدلب

القوات الروسية أرشيفية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن القوات الروسية بدأت عملية واسعة ضد “الإرهابيين” في ريفي حمص وإدلب بمشاركة حاملة الطائرات (الأميرال كوزنيتسوف) المتواجدة قبالة سواحل سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن شويجو – خلال اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في سوتشي مع القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية – قوله “: “دأنا اليوم عملية واسعة بشن ضربات مكثفة على مواقع داعش وجبهة النصرة في ريفي إدلب وحمص”.

وكشف الوزير أن حاملة الطائرات (الأميرال كوزنيتسوف) انضمت للعمليات القتالية حيث أقلعت مقاتلات (سوخوي-33) من على متنها وضربت مواقع تابعة للإرهابيين.

وذكر شويجو إنها أول مشاركة لحاملة طائرات روسية في أعمال قتالية في تاريخ الأسطول الحربي الروسي, مؤكدا توفير الحماية للقواعد العسكرية في طرطوس وحميميم, مشيرا إلى أن المجموعة البحرية الروسية تoغطي بشكل وثيق بمنظومات “باستيون” ومنظومات “بانتسير” تنفيذا لإيعاز الرئيس فلاديمير بوتين .

وتابع أن فرقاطة (الأميرال جريجوروفبتش) شاركت في العمليات باطلاق صواريخ على أهداف في سوريا, مشددا على أن روسيا ستواصل توجيه ضربات نحو الأهداف العسكرية والصناعية للمسلحين في سوريا.

أ ش أ

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