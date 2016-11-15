«هنا العاصمة» يرصد تجربة «أوبر» من داخل مقرها بسان فرانسيسكو

عرضت لميس الحديدي في برنامجها “هنا العاصمة “، تجربة جديدة تقدمها شركة “أوبر”، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتفكر في نقلها إلى مصر.

وتقوم التجربة، على مساعدة الأشخاص الذين سيسيرون في نفس المشوار، بأن يتواصلوا مع بعضهم البعض عبر تطبيق “أوبر”، بحيث يمكنهم الاشتراك في سيارة واحدة، فيما يسمى بالـ “car pooling”، وقام فريق البرنامج، بتصوير التجربة من داخل مقر “أوبر”، في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ورصدوا نجاحها.

وقال براين تولكن، مدير إنتاج بشركة أوبر، بالولايات المتحدة، خلال التقرير، إن “أوبر بولينج” هي أحدث فكرة لديهم، وإنها تُعتبر من الأفكار الأكثر طلبًا، لأنه يجمع أكثر من شخص في السيارة ذاتها، لتقليل التكلفة، موضحًا أن هذا سيقلل من عدد السيارات في الشارع.

وأكد عبد اللطيف، مدير إنتاج شركة “أوبر” في مصر، من خلال التقرير، أنه في حال تطبيق الخدمة في مصر، فأن “أوبر”، ستتمكن من توفير خدمة، توصيل بأسعار أفضل، وأقل من الطبيعي.