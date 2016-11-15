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«راديو 9090» تكتسح جوائز «دير جيست» للعام الثالث على التوالى

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«راديو 9090» تكتسح جوائز «دير جيست» للعام الثالث على التوالى «راديو 9090» تكتسح جوائز «دير جيست» للعام الثالث على التوالى

راديو 9090

نجحت إذاعة “راديو 9090″، فى الحصول على جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالى، في استفتاء جوائز “دير جيست” السنوية، والذي تنافس عليه العديد من الإذاعات المصرية والعربية، كما حصلت الإذاعية غدير حسان مقدمة برنامج “راديو سكوب”، على جائزة أفضل مذيعة ، أما جائزة أفضل برنامج فقد كان من نصيب برنامج “سنة تانية غنا”، من تقديم مينا عطا، ورانا سماحة.

ويذكر أن، “راديو 9090″، سبق وحصل على نفس الجائزة فى العامين الماضيين، ومن المنتظر أن يتسلم الإذاعى طارق أبو السعود رئيس “راديو 9090″، فى حفل ضخم سيقام لتسليم الجوائز خلال الأسابيع القادمة.

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