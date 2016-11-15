ننشر تفاصيل برنامج «شيرى استديو» على DMC

علمت وكالة أنباء “ONA‏”، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تستعد، لتقديم برنامجها “شيري استديو”،على قناة ‏dmc وتعتبر تلك أولى تجارب شيرين كمقدمة برامج توك شو غنائى استعراضي، حيث تستضيف بكل حلقه 3 نجوم، أحدهما مطربًا أو مطربة.

وتأخذ حوارات البرنامج الطابع الشخصى الخفيف عن حياة الضيوف، وهواياتهم وصفاتهم الشخصية، وتتخلله أغانى تقدمها شيرين وضيوف الحلقة.

وانتهت شيرين، من تسجيل غالبية البرنامج، ومن بين ضيوف الحلقات، الفنانة “إليسا” والفنان “محمد فواد، رواغب علامة، وسميرة سعد، ونوال الزغبى، ومروان خورى، ومحمد عساف، وغيرهم”، كما تشمل فقرات البرنامج استعراضات من عدة دول مثل “أمريكا، وفرنسا، والمجر وغيرها”.