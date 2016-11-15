أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ننشر تفاصيل برنامج «شيرى استديو» على DMC

Google+ Print
ننشر تفاصيل برنامج «شيرى استديو» على DMC ننشر تفاصيل برنامج «شيرى استديو» على DMC

الفنانة

علمت وكالة أنباء “ONA‏”، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تستعد، لتقديم برنامجها “شيري استديو”،على قناة ‏ وتعتبر تلك أولى تجارب شيرين كمقدمة برامج  توك شو غنائى استعراضي، حيث تستضيف بكل حلقه 3 نجوم، أحدهما مطربًا أو مطربة.

وتأخذ حوارات البرنامج الطابع الشخصى الخفيف عن حياة الضيوف، وهواياتهم وصفاتهم الشخصية، وتتخلله أغانى تقدمها شيرين وضيوف الحلقة.

وانتهت شيرين، من تسجيل غالبية البرنامج، ومن بين ضيوف الحلقات، الفنانة “إليسا” والفنان “محمد فواد، رواغب علامة، وسميرة سعد، ونوال الزغبى، ومروان خورى، ومحمد عساف، وغيرهم”، كما تشمل فقرات البرنامج استعراضات من عدة دول مثل “أمريكا، وفرنسا، والمجر وغيرها”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية

مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية

مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة

مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة