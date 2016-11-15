وزير الرى أمام «النواب»: مستعدون للتغيرات المناخية الفترة المقبلة

أكد محمد عبد المعطى وزير الرى، أن الدولة مستعدة للتغييرات المناخية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتى ستؤدى إلى ارتفاع مستوى منسوب سطح البحر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن آثار السيول وخطة الوزارة لمواجهتها.

وأضاف عبد المعطى أن بعض المناطق المنخفضة فى منطقة الدلتا ستتعرض للغرق، وسيتم تهجير بعض السكان منها، مشيرًا إلى أن وزارته استعدت لتقليل مخاطر التغيرات، حيث تم إنشاء عدد من المصدات لحجز الأمطار، إضافة إلى مخرات للسيول.