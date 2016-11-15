نواب يتهمون علاء عبد المنعم بـ«تزوير» توقيعهم على مشروع قانون المواطنة

اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب، النائب علاء عبد المنعم، بتزوير توقيعهم على مشروع القانون المقدم منه حول المواطنة وعدم التمييز.

وتقدم عدد من النواب بمذكرة ، للأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، بعدم توقيعهم على مشروع القانون، وهو ما تسبب بأزمة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فيما قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، سحب مشروع القانون المقدم من اللجنة وإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوي.

وكان الأمين العام قد أرسل خطابا للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية، يتضمن أن الدكتور على عبد العال قرر سحب مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم بشأن المواطنة وعدم التمييز، لعدم استيفائه العدد الذى تشترطه اللائحة الداخلية للمجلس لمشروعات القوانين، وأن رئيس المجلس أحاله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كاقتراح بقانون.

وأشار المستشار أحمد سعد – فى خطابه لرئيس اللجنة التشريعية – إلى أن رئيس المجلس اتخذ هذا القرار بسبب أن بعض النواب الذين وردت أسماؤهم ضمن النواب الموقعين على مشروع القانون، تقدموا بطلب للأمين العام، أكدوا فيه عدم توقيعهم على مشروع القانون، وأنه لم يسبق علمهم به أو عرضه عليهم.