سيد عبد الحفيظ: الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية لـ «أجاي»

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية خلال الفترة الماضية، بشأن التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق.

> وقال مدير الكرة بالأهلي، إن كل ما أثير عن تلقي النادي عرضًا من دينامو كييف الأوكراني بشان التعاقد مع أجاي، ليس له أي أساس من الصحة.

> وأوضح عبد الحفيظ أن النادي لا يتعامل مع العروض الشفهية، وأنه حال تلقي النادي عرضا رسميا سيتم بحث الأمر من جميع الجوانب، واتخاذ القرار الأفضل والأنسب لمصلحة النادي.