«راشد»: تعديل قانون الاستثمار ضرورى لجذب المستثمرين بمجال السياحة

طالب وزير السياحة يحيى راشد، بسرعة تعديل قانون الاستثمار الحالى، ليلائم الأمن القومى المصرى، ولجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب فى مجال السياحة، سواء عرب، مؤكدًا أهمية وجود استثمار أجنبى مباشر، وارتباط الإيراد السياحى بالاستثمار.

وقال راشد، خلال كلمته باجتماع لجنتى الشئون العربية والطيران المدنى المشترك، المنعقد الآن، “إن تعديل قانون الاستثمار، سيعطى دفعة قوية للاستثمار السياحى، مما يوفر عملة صعبة بالدولار لمصر”.

وتابع راشد: “توفير الأمن مهم جدًا للسياحة، وبدون أمن لا توجد سياحة، لذلك لابد أن نحافظ على الكيانات الأمنية، ويجب تنمية السياحة العلاجية وسياحة السفارى التى يحبها السياح العرب، ولابد أن ننطلق من السياحة العربية لأنها قاطرة التنمية، فالعالم كله يسعى للسائح العربى”.

واختتم قائلاً: “أنا اشتغلت فى دول أوروبية ورأيت اهتمامهم بالسائح العربى، لذلك يجب أن يكون لدينا مطاعم كويسة ووسائل ترفية جيدة، وأن يكون هناك تعاون مشترك من البرلمان من خلال إصدار تشريعات تساهم فى تطوير السياحة”.