بون جوفي و أليشيا كيز يدخلان قائمة بيلبورد 200

احتل ألبومان جديدان لفريق الروك بون جوفي Bon Jovi ومغنية الأر أند بي أليشيا كيز Alicia Keys أول مركزين في قائمة بيلبورد 200 الأمريكية لأكثر الألبومات مبيعاً، بينما قفز ألبوم الموسيقى التصويرية لفيلم الأطفال Trolls إلى المركز الثالث.

ووفقاً لأرقام من شركة nielsen soundscan، فقد بيع من ألبوم بون جوفي (The House is not for Sale) 129 ألف وحدة لتكون هذه سادس مرة يصل فيها ألبوم للفريق إلى المركز الأول.

ووصل (Here) ألبوم كيز، التي حصلت مسيرتها الفنية على دفعة بفضل مشاركتها كواحدة من الحكام في البرنامج التلفزيوني (The Voice) ، إلى المركز الثاني بمبيعات بلغت 50 ألف وحدة.

