تحويلات المصريين بالكويت بلغت نصف مليار جنيه يوميًا

سجلت شركات الصرافة الكويتية قفزة نوعية جديدة في تحويلات المصريين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغت تحويلات المصريين المقيمين بالكويت نحو نصف مليار جنيه يوميًا.

وقالت مصادر لجريدة “الرأي” الكويتية، إن متوسط حجم التحويلات التي أجراها مصريو الكويت عبر أكبر 3 شركات صرافة عاملة تقارب 100 مليون جنيه لكل منها يوميًا، علمًا بأن عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية يبلغ نحو 40 شركة مرخصة.

وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة سجلت نموًا لافتًا في تعاملاتها الخاصة بتحويلات المصريين خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد الإعلان رسيمًا عن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض القاهرة 12 مليار دولار.

وبحسب المصادر، فإن الأموال المحولة من المصريين شهدت تحسناً واسعاً في قيمها، لافتة إلى أن أعلى قيمة تم تحويلها وصلت إلى نحو 6 ملايين جنيه، في حين أن العمليات التي تناهز قيمتها نصف مليون جنيه، باتت دارجة لدى شريحة واسعة من الوافدين المصريين.