تأجيل محاكمة 213 متهمًا في قضية «أنصار بيت المقدس» لـ ٦ ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا في قضية “أنصار بيت المقدس”، والتي تحمل رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، لجلسة ٦ ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود، مع تغريم ٨ شهود المتخلفين عن الحضور، مبلغ قيمته ألف جنيه لكل منهم، مع ضبط وإحضار ٤ شهود.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، وقتل المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبو شقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية.