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بعد توقف إمدادات أرامكو.. الكويت تمد مصر بالنفط مطلع 2017

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بعد توقف إمدادات أرامكو.. الكويت تمد مصر بالنفط مطلع 2017 بعد توقف إمدادات أرامكو.. الكويت تمد مصر بالنفط مطلع 2017

أرشيفية

نقلت صحيفة الرأي الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن  مصادر وزارية أن مجلس الوزراء الكويتي وافق في اجتماعه أمس، على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى اعتبارًا من أول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد.

وأوضحت المصادر، أنه وفقًا للعقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، سيتم تزويد مصر بحوالي مليوني برميل نفط خام شهرياً، وسيكون السعر وفقاً للاسعار المتداولة عالميا دون تقديم أي حسومات.

ويكتسب القرار الكويتي أهمية خاصة، كونه يأتي في الوقت الذي أوقفت فيه الشركة «أرامكو» تزويد مصر بالوقود للشهر الثاني على التوالي، رغم ان الشركة افادت بأنها لم تلغِ اتفاقها مع الهيئة المصرية العامة للبترول حتى الآن.

وبيّنت المصادر أن ميزة التعاقد الاضافية بين الكويت ومصر بخصوص تزويد الأخيرة بالنفط الخام، تتمثل في أنه أتاح فترة سماح للسداد تسعة أشهر، «ما يسمح لمصر قدرة أكبر على التقاط انفاسها لجهة تغطية كلفة احتياجاتها النفطية».

ولفتت المصادر الى أن هذه الاتفاقية «تخفف من الضغوطات على مصر إلى حد ما في طرح مناقصات الوقود عالمياً، لسد الفجوة التي نشأت بسبب توقف شحنات (أرامكو)».

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أونا

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