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وزير السياحة: استقبلنا 4 ملايين سائح من يناير حتى سبتمبر الماضي

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وزير السياحة: استقبلنا 4 ملايين سائح من يناير حتى سبتمبر الماضي وزير السياحة: استقبلنا 4 ملايين سائح من يناير حتى سبتمبر الماضي

يحيى راشد وزير السياحة

أكد الدكتور يحيى راشد، وزير السياحة، أن استقبلت فى الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر من عام 2016 الجاري 4 ملايين سائح من بينهم 1.5 مليون سائح عربى، لافتا إلى أن السياحة العربية هى مستقبل السياحة فى مصر، ويجب السعى للنهوض بها.

 وأوضح راشد، خلال كلمته اليوم بالاجتماع المشترك للجنتى السياحة والطيران المدنى والشئون العربية بمجلس النواب، أن ما يجذب السياحة العربية إلى مصر هى القرب الجغرافى ووسائل الترفيه، مشيرا إلى أنه فى عام 2010 قدم إلى مصر عدد 14.7 مليون سائح كان من بينهم 2 مليون سائح عربى.

وأشار إلى تراجع السياحة فى السنوات الأخيرة بسبب الأحداث التى تشهدها البلاد التى جعلت المنطقة ملتهبة وجعلتها طاردة للسياحة، وتراجع عدد السياح العرب، ولكن بدأ يتزايد فى السنوات الأخيرة.

وأضاف الوزير في كلمته: “يمكن على آخر العام نكون وصلنا لعدد 2 مليون سائح عربى كما كان فى 2010 ولكن سنقترب من هذا العدد و2017 ستكون سنة مبشرة بالنسبة للسياحة”.

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