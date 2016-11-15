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«نور الدين» حكمًا للشرقية وأسوان..و«ميدو» للمقاصة والداخلية

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«نور الدين» حكمًا للشرقية وأسوان..و«ميدو» للمقاصة والداخلية «نور الدين» حكمًا للشرقية وأسوان..و«ميدو» للمقاصة والداخلية

رضا البلتاجى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة رضا البلتاجي، أسماء حكام المباريا ت التي ستقام غداً الأربعاء، في الأسبوع التاسع لدوري القسم الأول.

وتأتى أسماء الحكام كما يلي:  مباراة “الشرقية × أسوان” يحكم المباراة إبراهيم نور الدين، وخالد رمضان، والسيد فؤاد، وعمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا.

ومباراة “ المقاصة × الداخلية” حكام المباراة هم: محمد سلامة ” ميدو “، وأسامة عبد اللطيف، وأيمن العقاد، وعمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا، بينما حكام  لقاء “النصر للتعدين × بتروجت”، هم: عمرو عايد، ورجب محمد، وعلاء عبد الباسط، وعاطف العفي حكمًا رابعًا.

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