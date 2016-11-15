«المجتمعات العمرانية»: إنشاء مستشفى150 سريرًا بالأقصر

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز مدينة طيبة الجديدة، يستعد لإنشاء مستشفى 150 سريرًا، بتكلفة تقديرية تتجاوز 185 مليون جنيه، ويجري حاليًا الانتهاء من الأعمال الاستشارية لتصميم المبنى، على أن يتم البدء في التنفيذ خلال خطة العام المالي الحالي، كما يجري حاليًا بمدينة طيبة الانتهاء من تنفيذ مركز شباب، بمساحة 12.5 فدان، بتكلفة 46.4 مليون جنيه، يشتمل على حمام سباحة أوليمبي، وآخر صغير للأطفال، والعديد من الملاعب لمختلف الألعاب، ويعد أكبر صرح للخدمات الرياضية بالمدينة ومحافظة الأقصر بالكامل، موضحًا أن تنفيذ هذه المشروعات يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات الصحية والترفيهية بالمدن الجديدة، وفتح باب الاستثمار فى هذين القطاعين، ولا سيما بمدن الصعيد.

وقال المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، إن “جهاز المدينة يولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 40800 م2، لصالح مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، لإقامة مستشفى بالمدينة، وتم التنسيق مع القوات المسلحة للبدء في تنفيذ مستشفى عسكري بالمدينة في أقرب وقت، كما تم الانتهاء من تنفيذ وحدتين صحيتين بمنطقتى الإسكان الاجتماعي، ومستشفى الأورمان لعلاج الأورام، والتي تعد أكبر مركز متخصص لعلاج الأورام في الصعيد على مساحة 6.17 فدان”.

وأضاف محمود: أنه بجانب الاهتمام بتوفير الخدمات الطبية، فإن جهاز المدينة يسعى لتحقيق طفرة فى مستوى ونوعية الخدمات الرياضية المقدمة لسكان المدينة، فقد تم تنفيذ صالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، تمهيدًا لاستكمال تنفيذ باقي المباني الملحقة بالمساحة 8.44 فدان، بجانب إنشاء ملعب للعبة الواحدة، وملعب خماسي، ويجرى الانتهاء من تنفيذ ملعبين خماسيين بمنطقتي الإسكان الاجتماعي بالمدينة، كما يجري الانتهاء من تخطيط مساحة 500 فدان، لإنشاء أول قرية رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى مدن الصعيد بمناطق الامتداد.