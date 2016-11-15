مد فترة التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار لنهاية نوفمبر

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد فترة التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة بنظام الإيجار لأصحاب الدخل أقل من 1500 جنيه شهريًا حتى 30 /11/2016، كما وافق أيضًا على مد فترة استقبال طلبات أعضاب النقابات للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعى حتى 30/11/2016.

وأعلن وزير الإسكان، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن الوزارة انتهت من تخصيص 3 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالمدن الجديدة والمحافظات، للحاجزين بالإعلان الثامن “كراسة الشروط الحمراء”، وهناك نحو 3 آلاف وحدة أخرى فى مرحلة التخصيص، والباقى تباعاً، مشيراً إلى أنه بعد التخصيص يقوم الحاجز بالتعاقد على الوحدة، وتسلمها على الفور، وهذا يؤكد التزام الوزارة بما سبق أن أعلنت عنه من بدء التخصيص والتسليم على الفور لحاجزى كراسة الشروط الحمراء، عقب الإعلان عن المستحقين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في منتصف أكتوبر الماضي تم فتح باب الحجز لـ5706 وحدات سكنية (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهريًا، وذلك وبخصوص وحدات الإيجار التى مد فترة الحجز بها.

وأضافت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: تتوافر الوحدات بـ10 محافظات، وهى: محافظة الإسماعيلية بها 511 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقتى السماكين والمستقبل، ومحافظة السويس بها 24 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقة عتاقة، ومحافظة القليوبية بها 472 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: طوخ، وشبين القناطر، وقليوب، ومحافظة المنوفية بها 31 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: سرس الليان، وقويسنا، ومنوف، وأشمون، ومحافظة دمياط بها 180 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: شطا، وعزبة البرج، والزرقا، ومحافظة المنيا بها 192 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقة بنى مزار، ومحافظة سوهاج بها 536 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: المنشأة، وجهينة، وطهطا، وسوهاج، والمراغة، وطما، بجانب 800 وحدة أخرى بمدينة أخميم الجديدة، ومحافظة شمال سيناء بها 1500 وحدة (3 غرف وصالة) بمنطقة العريش حى السبيل المساعيد، ومحافظة قنا بها 1340 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة قنا الجديدة، ومحافظة البحيرة بها 120 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة النوبارية الجديدة.