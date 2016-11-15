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وزير التعليم يوجه بغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب

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وزير التعليم يوجه بغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب وزير التعليم يوجه بغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، على مستوى المحافظات بالمرور على كافة المدارس التابعة للمديرية، والتأكد من وضع العلم المصرى فى مكان بارز، ولائق به، بكافة المدارس الحكومية، والخاصة، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية.
> وشدد الوزير، في بيان صادر عن الوزراة اليوم الثلاثاء، على أن يكون العلم المرفوع غير تالف، أو مستهلك، أو ممزق أو باهت الألوان، وبحالة جيدة، وحظر رفع أى شارات أخرى فى سارية واحدة معه أو فى مستوى أعلى منه.
> وجه الهلالي، بمتابعة قيام الطلاب بتحية العلم، وترديد النشيد الوطنى أثناء الطابور، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية تستهدف غرس قيم المواطنة وتعميق المشاعر الوطنية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تأكيد الثوابت الوطنية لدى أبنائها الطلاب، وغرس قيم المواطنة، وتنمية الولاء والانتماء لهذا الوطن.

 

 

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