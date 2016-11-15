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«التعليم»: حذف الأجزاء الصعبة من المناهج لطلاب الدمج بالثانوية العامة

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«التعليم»: حذف الأجزاء الصعبة من المناهج لطلاب الدمج بالثانوية العامة «التعليم»: حذف الأجزاء الصعبة من المناهج لطلاب الدمج بالثانوية العامة

الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم (أرشيفية)

اعتمد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ اليوم الثلاثاء، حذف بعض الأجزاء من المناهج الدراسية لطلاب الدمج للصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2016/2017؛ وذلك تلبية لرغبة أولياء أمور الطلاب من ذوى الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام، فى تخفيف المناهج الدراسية من الأجزاء الصعبة على أبنائهم.
> وبحسب بيان لوزارة التعليم، اليوم، فإنه يتم تدريس المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام؛ بمدارس الدمج للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المدمجين بتلك المدارس، مع مراعاة ما تم حذفه، ونوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية، والإثرائية، وفق الحاجة من غرف المصادر، وغيرها داخل الإطار المدرسي؛ لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، كما تم الموافقة على رفع محتوى تلك المحذوفات على الموقع الرسمي للوزارة.

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