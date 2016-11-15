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استقالة النائب عبدالحميد كمال من أمانة «التجمع» احتجاجا على تصرفات رئيس الحزب

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استقالة النائب عبدالحميد كمال من أمانة «التجمع» احتجاجا على تصرفات رئيس الحزب استقالة النائب عبدالحميد كمال من أمانة «التجمع» احتجاجا على تصرفات رئيس الحزب

النائب عبد الحميد كمال

قدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وعضو تكتل 25 / 30 البرلماني استقالته من جميع المناصب القيادية بحزب التجمع «احتجاجا على تصرفات رئيس الحزب».

وقال النائب، في بيان رسمي أرسله إلى أعضاء الأمانة العامة والأمانة المركزية وأعضاء المكتب السياسي وأمناء المحافظات الثلاثاء،: «أرجوا قبول استقالتي من الهيئات والتشكيلات القيادية بالحزب لاسباب سوف أعلنها على حضراتكم في الاجتماع الرسمي للأمانة العامة باعتبارها الهيئة المسؤولة طبقا للائحة».

وتابع النائب: «سأعرض مجموعة من الوقائع حول ( الممارسات القيادية الحزبية الفاسدة والتى تخطت مؤسسات الحزب وهيئاته ) مما أدى إلى الحالة الراهنة للحزب والتى لا يرضي عنها أعضاء وقيادات الحزب المخلصين وحتي أصدقائه».

وأضاف النائب أنه يعلن احتفاظه بالعضوية العادية في حزب الذي ساهم في بنائه وتأسيسه تحت قيادة الزعيم التاريخي خالد محي الدين الذي يكن له كل تقدير واحترام ومنذ عام 1976 تاريخ التوكيلات الرسمية للحزب، والذي أفتخر بأنني كنت أحد مؤسسيه بتوكيل خاص رسمي من الشهر العقاري بالسويس.

وأشار النائب إلى أنه أرسل إلى الأمانه العامة كشف حساب موثق عن أدائه البرلماني خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية الذي تقدمة به ويناقش حاليا بالمجلس.

يذكر أن عبدالحميد كمال هو النائب الوحيد الذي يمثل حزب التجمع بمجلس النواب وأتي بالانتخاب بعد معركة انتخابية بمحافظة السويس حصل خلالها على المرتبه الأولى في الأصوات بالجولة الأولي للانتخابات وخاض جولة الإعادة وحقق انتصارا كبيرا في مواجهة العصبيات القبالية والمال السياسي.

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