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الليلة.. ما بعد فوز «ترامب» رئاسة أمريكا مع إبراهيم عيسى

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الليلة.. ما بعد فوز «ترامب» رئاسة أمريكا مع إبراهيم عيسى الليلة.. ما بعد فوز «ترامب» رئاسة أمريكا مع إبراهيم عيسى

الروائي خالد الخميسي

يجيب الكاتب والروائي خالد الخميسي، على العديد من التساؤلات التي طرحت نفسها مؤخرًا، في مختلف أنحاء العالم، حول مدى تغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية عقب فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد بالرئاسة، وذلك في لقاء مساء اليوم،  مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية “القاهرة والناس”.

ويوضح الخميسي، خلال حواره مع برنامج “مع إبراهيم عيسى”، المخاوف من فوز ترامب الذي لازال لا يعطي أي إشارات إيجابية بعد فوزه، فيما يتعلق بالاتفاقات الداخلية بأمريكا، واتجاه الناتو ودول الخليج وإيران أيضًا باتفاقها النووي الأخير.

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