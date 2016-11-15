اختيار «الدسوقي رشدي» أفضل إعلامي في 2016 في استفتاء بجامعة القاهرة

أعلن الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، فوزه بجائزة أفضل إعلامي في 2016، في استفتاء بكلية الغعلام جامعة القاهرة.

وكتب “رشدي” عبر حسابه الشخصي، على موقع “فيسبوك” اليوم الثلاثاء: ” تم إبلاغي رسميًا بفوزي بجائزة أفضل مذيع لسنة ٢٠١٦ وبرنامج قصر الكلام الأفضل في استفتاء كلية الاعلام وجامعة القاهرة”.

وأضاف الإعلامي: “الجميل هنا ده استفتاء شارك فيه الطلبة .. الجميل هنا ان ده كان هدفنا في قصر الكلام”

وتقدم الإعلامي الدسوقي رشدي، بالشكر لفريق العمل، مؤكدًا أن سبب نجاح البرنامج هو “روح الفريق”.

يذكر ان “قصر الكلام، يذاع على قناة النهار اليوم، ويقدمه الإعلامي الدسوقي رشدي.