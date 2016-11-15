ضبط مركبة تبيع أسماكاً فاسدة في الشهامة

رصدت «البيان» مركبة متجولة في منطقة الشهامة الجديدة بأبوظبي، محملة بأسماك فاسدة لبيعها في المنطقة، حيث تم ضبط البائع، والأسماك الفاسدة من قبل الجهات المختصة، وذلك بعد تدخل «البيان»، ومبادرتها في الإبلاغ عن المركبة.

وشدد علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك على عدم السماح للمركبات غير المرخصة من قبل الجهات المعنية مثل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ببيع الأسماك، مشيراً إلى أهمية توافر اشتراطات الترخيص حتى تستطيع المؤسسة القيام بنشاطها التسويقي، مبيناً أن المركبات التي تنقل المواد الغذائية، ولا سيما اللحوم والأسماك يجب أن تكون موافقة للاشتراطات، والمواصفات التي تضمن السلامة.

وقال، إن الأسماك تنقل في مركبات مبردة بدرجة الحرارة لا تزيد على 8 مئوية، وفي هذه الحالة لا بد من تدوين تاريخ الصيد أو الاستيراد وفترة الصلاحية.

وأوضح أن الباعة المتجولين والمخالفين يستهدفون ويستغلون المستهلكين في المناطق البعيدة نسبياً، لا سيما من الجاليات الآسيوية. ودعا المنصوري المستهلكين إلى ضرورة شراء الأسماك من الأماكن المرخصة، وتجنب شرائها من المركبات المتجولة، مؤكداً أن الجهات المعنية مثل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلدية أبوظبي، ووزارة الاقتصاد، تتبع هؤلاء الباعة، وتحرص على سلامة المجتمع.